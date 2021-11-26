İstanbul’da bir bıçaklı saldırgan daha: Kafama koluma salladı!

"BU ADAM İNSANLARA TEHLİKE DEMEK"



Mahallede esnaf olan Sadık Er ise, "Burada iki katlı bir evleri vardı. Babasının taksisi vardı. Anneleri rahmetli olduktan sonra çocuklar boşluğa düştü. Babasıyla kavga ettiler ve babaları buradaki evi sattı. Bir buçuk iki aydır buralara gelmeye başladı. Küçük çocuklar buna 'deli' diye bağırmış. Sonra aralarında kavga çıkmış. O da bıçak sallamış. Bir kadına saldırdığını ben de duydum. Bunun madem 16 tane dosyası var bu adam nasıl serbest kalıyor? Bu adam insanlara tehlike demek. Bana, 'kendimi savunmak için bıçak salladım' dedi. Bunu bana söyledi. Baya dövmüşlerdi. Ben iç kanama geçirip ölmüştür dedim o dayaktan sonra. 10 gündür buralara gelmiyor. Onun tedavi görmesi lazım, ceza alması lazım. Ben 55 yaşındayım tanıdığım biri de olsa tedirgin oluyorum" ifadesini kullandı.