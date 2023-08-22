İstanbul’da bisiklet yolları otoparka döndü

Megakentin en önemli sorunlarından biri yoğun trafik. Bu sorunun çözümünde en etkili alternatif ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması. Bu amaçla İstanbul'da çok sayıda bisiklet yolu yapıldı ancak bu yollar sıklıkla otopark olarak kullanılıyor. Bisiklet yolları otomobiller hatta TIR için bile park yerine dönüşmüş halde. Yaşanan işgaller nedeniyle bisiklet yolu kesintiye uğrayınca, bisiklet kullanıcıları da trafiğe girmek zorunda kalıyor. Gaziosmanpaşa'da ve Caddebostan'da yeni yapılan Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde de durum aynı. Otomobillerle ilgili tedbirlerin alındığı noktada ise motosiklet sürücüleri bisiklet yollarını kullanıyor. Cezaların da caydırıcı olmaması nedeniyle bisiklet yolları işgalden kurtarılamıyor. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz bisiklet yollarının işgaller nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek,"Ağaç kesmek ile bisikletliye engel olmak arasında fark yok. İklim değişikliği için karbon salmayan bir aracı engelliyoruz. Bisikletli sayısı çoğalırsa onun yoluna park etmezsek, iklim değişikliği için bir şeyler yapmış oluruz" dedi. Bisiklet yollarının işgaline yönelik ceza ve yaptırımın yetersiz olduğunu belirten Suyabatmaz, "yaptıramlar Avrupa Birliği düzeyine getirilse rahatlayacağız. Avrupa'da eğer bir bisikletlinin haklarını ihlal ediyorsanız ehliyetinize bir el konulabiliyor. Bisiklet yolunda yaya yürüdüğünde eğer bir kaza olursa tazminatı yaya ödüyor. Türkiye'de bunlar henüz yok. Öyle olunca da herkes istediği yerde yürüyor" dedi.Caddebostan'da Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde bisikletli Ali Hikmet Yavuz, "Bisiklet yolu ama ne yapsınlar? Düzgün yol yok. Yarım yamalak, eğrili, inişli çıkışlı gidiyorsun. Yolu iyi ki yaptılar ama motor, skuter ve hepsi giriyor çünkü tek şerit yol" dedi. DHA