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Giriş Tarihi: 17.5.2022 03:04 Son Güncelleme: 17.5.2022 03:07

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

DHA
İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar;

Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım)

Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)

Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)

Alternatif güzergâhlar;

Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi

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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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