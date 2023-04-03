İstanbul’da dehşet anları kamerada: Motosikletini yakıp, işyerini kurşunladılar!

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra da Barış S., motosikletle geçerken işyerine bir kez daha kurşun yağdırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.





"Kapının önündeki motoru yaktı, dükkanıma ateş etti"

Olayı anlatan işyeri sahibi Hasan Aydın, "Barış Samur ile benim sıkıntım şu şekilde başladı. Motosikletini dükkanımda yaptırdı daha sonra beni tehdit etti. Ben karakolda ifade verirken gelip benim dükkanıma ateş etti ve kapının önündeki motoru yaktı. Kamera kayıtlarında sıkıntı olduğu için ben olanları göremedim daha sonra yan dükkandan kamera kaydını aldım orada yaptıklarını izledim. İkinci kez bir daha geldi benim dükkanıma silah sıkıp kaçtı. Karakola müracaatta bulundum. İnşallah arkadaşlar saldırganı bulup bana yardımcı olurlar" dedi.