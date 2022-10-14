İstanbul’da dev operasyon: 32 araç çalan 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince özellikle Avrupa yakasında meydana gelen oto hırsızlıklarına yönelik projeli çalışma kapsamında bu sabah saalerinde operasyon yapıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyonda özellikle Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Bağcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt İlçelerinde park halinde bulunan otoları çaldıkları, çalınan otoların bir kısmının parçalanarak yedek parça olarak satıldığı bir kısmının ise sahte plaka ve belge düzenleyerek başka şahıslara sattıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

20 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Çeşitli tarihlerde toplam 9 şüphelinin 32 ayrı aracı çaldıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Mala Zarar Verme eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmiş, suç örgütü üyelerince çalındığı tespit edilen 20 adet çalıntı oto çeşitli tarihlerde ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sabah erken saatlerde Başakşehir, Esenyurt, Ataşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü İlçeleri, Bursa ve Kocaeli İllerinde tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. Operasyonda şüphelilerden; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet oto taklit kontak anahtarı yapma cihazı ele geçirildi.

KAÇARKEN BELİNİ KIRDI

Şüphelilerden Ferdi D.'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kaçarken düşüp belini kırdığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavi altına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.