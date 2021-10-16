İstanbul’da eğlence mekânlarına denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ve Beşiktaş'ta eğlence mekânlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde turistleri belirli mekânlara yönlendiren ve halk arasında , "Hanutçu" adı verilen kişilere yönelik inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde hanutçuluk yaptığı belirlenen bir kişiye 210 lira ceza kesildi.

RUHSATSIZ MEKAN MÜHÜRLENDİ

Tarlabaşı'nda yapılan denetimlerde ruhsatsız çalışan bir işletme mühürlendi. Mekânda kaçak personel çalıştırılması sebebiyle 160 bin lira ceza kesildi. İşletmede bulunanlar karakola götürüldü. Ayrıca kaçak olarak personel çalıştıran bir işletmeye 90 bin lira ceza kesilirken yasak olmasına rağmen nargile içilmesine müsaade eden bir işletmeye de 35 bin lira ceza kesildi. Tarlabaşı'nda ise kaçak personel çalıştıran bir işletmeye 160 bin lira ceza kesildi.

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA SİGARA DENETİMİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş ve Beyoğlu'nda eğlence mekânlarına yönelik sigara yasağı denetimi yapıldı. Denetimlerde sigara yasağına uymayan bir işletmeye ceza kesildi. Ayrıca mekanda sigara içen bir kişi de ayrıca ceza kesildi. Ekiplerin denetimlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.