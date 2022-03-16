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Giriş Tarihi: 16.3.2022 10:27 Son Güncelleme: 16.3.2022 10:42

İstanbul'da feci kaza! Genç kadının çenesi ve bacakları...

DHA
İstanbul’da feci kaza! Genç kadının çenesi ve bacakları...

Kaza, İstanbul Silivri'de yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalısan Merve Uysal'a otomobil çarptı. Çenesi ve bacaklarında kırıklar oluşan Uysal'ın ameliyat edileceği öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, 12 Mart Cumartesi saat 08.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yaşandı. İş yerine gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki Merve Uysal'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Uysal, yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Silivri'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video

Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını tedavisi yapılması için özel bir hastaneye götürürken, sürücü ise gözaltına alındı.

Çenesi ve bacaklarında kırıklar olan Merve Uysal'ın ameliyat edileceği öğrenildi.

Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da feci kaza! Genç kadının çenesi ve bacakları...
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