İstanbul’da feci kaza! Genç kadının çenesi ve bacakları...

Feci kaza, 12 Mart Cumartesi saat 08.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yaşandı. İş yerine gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki Merve Uysal'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Uysal, yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Silivri'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video
Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını tedavisi yapılması için özel bir hastaneye götürürken, sürücü ise gözaltına alındı.