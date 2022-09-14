İstanbul’da genç avukata yumruk ve tekmeli saldırı

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda avukat Bedirhan Ç. (29), müvekkili ile görüşmek için bir sokakta buluştu. O esnada yanına gelen bir grup, avukata sözlü sataşmada bulundu. Avukatın karşılık vermesi üzerine grupla arasında tartışma çıktı.







Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda gruptaki şahıslar, yumruk atarak yere düşürdükleri avukatı yerde tekmeledi. Olayın ardından ayağa kalkan avukat, cep telefonuyla polisi arayarak ihbarda bulundu. O sırada avukatı döven şahıslar ise kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.