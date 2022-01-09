İstanbul’da genç kız 4. kattan atlamıştı! Dayakçı baba hakkında flaş karar!

İddialara göre; Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde A.Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine babası tarafından darbedilen A.Ş. dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı.