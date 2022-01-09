Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da genç kız 4. kattan atlamıştı! Dayakçı baba hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 9.1.2022 17:15 Son Güncelleme: 9.1.2022 17:16

İstanbul'da genç kız 4. kattan atlamıştı! Dayakçı baba hakkında flaş karar!

AA
İstanbul’da genç kız 4. kattan atlamıştı! Dayakçı baba hakkında flaş karar!

İstanbul Sultangazi'de korkunç bir olay yaşandı... Darbettiği kızının 4. kattan atlayarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi tutuklandı. Ağır yaralanan talihsiz kız ise hastanede tedavi altına alındı...

İddialara göre; Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde A.Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine babası tarafından darbedilen A.Ş. dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı.

Binanın altında park halindeki otomobile ardından yere düşerek ağır yaralanan A.Ş, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da genç kız 4. kattan atlamıştı! Dayakçı baba hakkında flaş karar!
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