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Giriş Tarihi: 1.5.2024 18:40 Son Güncelleme: 1.5.2024 18:58

İstanbul’da hafta sonuna kadar yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da üç gün boyunca sağanak yağışların devam edeceği hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde devam edeceği belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da hafta sonuna kadar yağış var

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşüp sağanak yağışın etkisi altına girmesinden sonra hafta başı etkili olan soğuk hava ile birlikte devam eden yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

İSTANBUL'DA HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da da 3 gün boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklarla çok kuvvetli olmayan sağanak yağış geçişlerinin beklendiği belirtildi. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının sistemle birlikte artık mevsim normallerine yaklaştığı önümüzdeki bir hafta boyunca önemli bir değişiklik beklenmediği mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

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İstanbul’da hafta sonuna kadar yağış var
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