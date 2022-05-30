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Giriş Tarihi: 30.5.2022 09:04

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA
İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda maddi hasarlı kazaların da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde ve Avrasya Tüneli'nin girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe, Bostancı-Göztepe ve Uzunçayır kavşakları arasında trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

Trafik yoğunluğunun artmasına Bostancı kavşağı yakınında ve Libadiye Kavşağı yakınındaki Vecdi Diker Tüneli girişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar da etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda da Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu, Ankara istikametinde bazı noktalarda akıcı olurken, Bahçelievler'den Haliç Köprüsü girişine kadar ağır ilerliyor. Haliç Köprüsü'nün Topkapı istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Gaziosmanpaşa Kağıthane arasında yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
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