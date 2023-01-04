İstanbul’da hava kirliliği alarmı! Bu ilçelerde pencere bile açmayın

İstanbul'da son günlerde hava kirliliğinde artış yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada, hassas ve sağlıksız ölçülen Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy gibi ilçeler için uzmanlar uyarılarda bulundu. Partikül seviyelerinin standartların üzerinde olduğuna dikkat çeken Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "O bölgelerde insanların pencere bile açmaması lazım.Hava kirliliği giderek daha da artıyor. Çünkü trafik yoğunluğunda artış var. Bütün otobüslerin elektrikli olması lazım. Ağır tonajlı, dizel araçların şehir merkezlerine girişlerine sınırlamalar getirilmesi gerekiyor. Şehir merkezlerinde, ana arterlerde yürümek bile tehlikeli" dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu da, geçmeyen öksürüğün bir nedeninin hava kirliliği olduğuna dikkat çekerek ve maske takılması gerektiğini belirtti.