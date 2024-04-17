Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması"
Giriş Tarihi: 17.4.2024 22:05

İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması"

İstanbul'da, polis ekiplerince kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

AA
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA