İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu! 108 bin litre ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; akaryakıt kaçakçılığı yapan 17 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Çete üyelerinin; madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının üretimine yönelik faaliyet gösteren bazı firmalardan temin ettikleri karışımlı akaryakıt türevlerini kapalı kasa araçlara ve tır parklarında inşa edilen derme çatma barakalara taşıdıkları saptandı.
Çete üyelerinin; söz konusu noktalarda bulunan fiber tanklara doldurarak muhafaza ettikleri kaçak akaryakıtları tır parklarına gelen tırlara özel düzenekli pompalar ile sattıkları saptandı.
Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüp Sultan ve Sarıyer İlçeleri ile Kocaeli Dilovası İlçesi'nde baskın düzenlenen adreslerde 108 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt, dört kapalı kasa kamyonet, iki çekici, bir dorse ve bir "Silobas Tankı" ele geçirilerek muhafaza altına alındı.