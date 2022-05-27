İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu! 108 bin litre ele geçirildi

Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüp Sultan ve Sarıyer İlçeleri ile Kocaeli Dilovası İlçesi'nde baskın düzenlenen adreslerde 108 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt, dört kapalı kasa kamyonet, iki çekici, bir dorse ve bir "Silobas Tankı" ele geçirilerek muhafaza altına alındı.