İstanbul’da kanlı gece! Beşiktaş’taki eğlence mekanına ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı!

Kan donduran olay saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Çarşı'daki bir mekânda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu, mekanın önünde durup aniden çıkarttıkları silahla mekana ateş etti. Mekânda bulunan, siyah tişörtlü bir şahıs da ateşe karşılık verdi. Mekândan atılan kurşunlar motorun arkasında bulunan Serkan Taylan Hayal'e isabet etti.