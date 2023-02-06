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Giriş Tarihi: 6.2.2023 12:04 Son Güncelleme: 6.2.2023 12:14

İstanbul'da kar yağdı fırtına uçurdu

İstanbul'da akşam saatlerinde artarak devam eden kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle bir çok ağaç ve iskeleler yıkıldı. İstanbul'da kar yağışının devam edeceğinden dolayı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da kar yağdı fırtına uçurdu

Kar ve fırtına İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olurken bazı ağaçların ve iskelelerin yıkılıp çöktüğü görüldü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken 110 kilometre şiddetinde esen fertına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Kar yağışı etkisini gösterirken esen şiddetli fırtına nedeniyle bir çok kaçak ağaç, çatı ve iskelelerin yıkılıp çöktüğü görüldü.

Karla birlikte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle özellikle Taksim bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin İstiklal Caddesi'nde yürürken zor anlar yaşadıkları gözlendi. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının Çarşamba gününe kadar yağmurun ise hafta boyunca devam edeceği hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

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İstanbul'da kar yağdı fırtına uçurdu
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