İstanbul'da "Kinder" denetimi: İmhasını gerçekleştiriyoruz

KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız" denildi.