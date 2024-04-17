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Giriş Tarihi: 17.4.2024 06:05

İstanbul'da kontrolü kaybeden sürücü otomobille göle uçtu

Büyükçekmece'de TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.

DHA
İstanbul’da kontrolü kaybeden sürücü otomobille göle uçtu

Kaza, 18.00 sıralarında, Alkent Mahallesi, Bahşayiş-Karaağaç Yolu, göl geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan TIR'ı son anda gören 34 BYV 11 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Tığ, TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptı. Tığ'ı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil göle uçtu. Çevrede bulunan vatandaşlar gölete uçan otomobilin sürücüsünü kurtararak kenara çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan Tığ, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tığ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından, otomobilde kaç kişi olduğunun bilinmemesi nedeniyle, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ekipleri ve AFAD'a bağlı ekipler gölde arama yaptı.

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İstanbul'da kontrolü kaybeden sürücü otomobille göle uçtu
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