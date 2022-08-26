İstanbul’da korkunç cinayet! 18 yaşındaki Burak Arat sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü!

Beşiktaş Etiler'de öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için işyerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi.

Şahıs genci konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdı. Bir süre sonra şahıs ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs silahını çıkartarak gence doğrulttu. Bir süre genci kovalayan şahıs, silahla 5 el ateş etti. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısları yakalama çalışması sürüyor.