İstanbul’da korkunç olay: Karı koca kavgası cinayetle bitti

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ümraniye Atatürk mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya kısa bir süre önce evlenen çift yakın zamanda ayrılık kararı almışlar ve üzerlerine olan evden gelen parayı ikiye bölmüşlerdi. Mehmet Uygur Yalova'ya gitmiş eşi ise İstanbul'da kalmıştı. İddiaya göre olay günü eşyalarını almak için tekrar geldi. Eşi Nilgün Uygur'u da Yalavo'ya götürmek istedi ancak kabul etmedi. Çift arasında bir tartışma çıktı çıkan tartışmada Mehmet Uygur eşi Nilgün Uygur'u tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.