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Giriş Tarihi: 6.11.2022 13:09

İstanbul'da mantar faciası: Ormanda bulup yedi, öldü!

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda topladığı mantarları yiyen Yusuf Yıldız, zehirlenerek hayatını kaybetti. Yusuf Yıldız'ın eşi Feriza Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

DHA
İstanbul’da mantar faciası: Ormanda bulup yedi, öldü!

Acı olay, geçtiğimiz hafta Sarıyer'de meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldız (60), ormanlık alanda mantar topladı. Toplanan mantarı yiyen Yusuf Yıldız ve eşi Feriza Yıldız, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede sağlık kontrolünden geçen çift, eve döndükten bir gün sonra iddiaya göre tekrar rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yusuf Yıldız ve Feriza Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yusuf Yıldız, 3 Kasım Perşembe günü doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından cumartesi günü Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Feriza Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İstanbul'da mantar faciası: Ormanda bulup yedi, öldü!
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