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Giriş Tarihi: 14.5.2023 09:13

İstanbul'da metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu

Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle bu gece seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

AA
İstanbul’da metro seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığı duyuruldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hatlar şöyle sıralandı:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı"

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İstanbul'da metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu
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