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Giriş Tarihi: 25.4.2024 21:44 Son Güncelleme: 25.4.2024 22:24

İstanbul’da motosikletiyle kaza yapan trafik polisi şehit oldu

İstanbul Ümraniye’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke(25), kullandığı motosikletin virajı alamayarak yol kaldırımına çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Emrah Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da motosikletiyle kaza yapan trafik polisi şehit oldu

İstanbul Ümraniye'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 5 aylık polis memuru Emrah Büke (25), kullandığı motosikletin virajı alamayarak yol kaldırıma çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Emrah Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza, 18.00 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak'ta bulunan Suryapı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Büke yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Büke, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Büke'nin ailesinin Konya'da olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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İstanbul’da motosikletiyle kaza yapan trafik polisi şehit oldu
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