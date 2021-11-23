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Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:51

İstanbul'da okul servislerine denetim

DHA
İstanbul’da okul servislerine denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. İşte haberin detayları

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Beşiktaş Aytar Caddesi'nde yapılan denetimlerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.

Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Üsküdar Libadiye Dönel kavşağında yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.

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İstanbul'da okul servislerine denetim
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