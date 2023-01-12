İstanbul’da okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı

"BEN ÇOCUĞUMU OKULDAN ALMAYA GİDERKEN ISIRILDIM"

Mahalle sakini Medine Demirbaş, "Burada ısırılma vakaları çok. Bu okul yolundan köpeklerin kaldırılmasını Allah rızası için rica ediyorum. Çocuklar okumaya gidiyor. Servis yok arabası yok. Burada 4-5 tane ısırılan çocuk oldu. 2 yıl evvel ben çocuğumu okuldan almaya giderken ısırıldım. Belediyeye gerekli başvurularımızı yaptık. Rica ediyorum buna bir çözüm bulsunlar" dedi. Mahalle sakini Tolga Tohman ise, "Bölgemizde boş olan arsada ne yazık ki köpek sorunuyla karşı karşıyayız. Bizleri ciddi anlamda riske atıyorlar. Biz bu noktada çözüm istiyoruz. Köpeklerin kesinlikle yok edilmesini değil, bir barınağa alınıp daha sağlıklı ortamlarda onları huzur verecek bir ortamda bulundurmalarını istiyoruz. Eşim arkadaşını köpek parçaladığı için ciddi anlamda travma yaşıyor. Psikolojik destek de alıyoruz. Şuradan 5 metre bizim sitenin kapısı. Servise binmek için bile elektroşok ile geliyor. Ciddi anlamda bir hayvanseverim. Birçok hayvanım var. 2 gün önce bir dernekten hayvanlara yaptığım bir destek sonucu plaketle ödüllendirildim" diye konuştu.