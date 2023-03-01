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Giriş Tarihi: 1.3.2023 14:11

İstanbul’da “Organ Ticareti” baskını… Kendilerini “Teyze Çocuğu” olarak tanıtmışlar…

İstanbul’da düzenlenen “Organ Ticareti” operasyonunda dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da “Organ Ticareti” baskını… Kendilerini “Teyze Çocuğu” olarak tanıtmışlar…

İstanbul Polisi; "Organ Ticareti" operasyonu düzenledi. İddialara göre; Kosova ve Makedonya uyruklu olan ve kendilerini "Akraba" olarak tanıtan iki kişi, organ nakli için özel bir hastaneye başvuru yaptı. Çelişkili ifadelerde bulunan söz konusu kişilerin belgelerinde yapılan incelemelerde ibraz ettikleri evrakların sahte olduğu saptandı. Makedonya uyruklu böbrek alıcısı A.R. ve Kosova uyruklu böbrek vericisi D.M.'nin sahte belgelerle kendilerini "Teyze Çocukları" gibi gösterdikleri tespit edildi.

Sahte belgelerin böbrek alıcısının babası E.R. ve olaya aracı olan A.R. tarafından Makedonya'da hazırlandığı belirlendi. Ayrıca K.Ö. isimli kişinin de hastane işlemleri için ikiliye aracılık yaptığı anlaşıldı. Operasyon düzenlendi. Makedonya uyruklu böbrek alıcısı A.R., Kosova uyruklu böbrek vericisi D.M., Makedonya uyruklu böbrek alıcısının babası E.R., aracı K.Ö. ve Makedonya uyruklu aracı A.R. yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da “Organ Ticareti” baskını… Kendilerini “Teyze Çocuğu” olarak tanıtmışlar…
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