İstanbul’da ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi’ne asıldı

"On bir ayın sultanı" ramazanda camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin tek mahya ustası Kahraman Yıldız tarafından hazırlanan mahya, saatler süren çalışmayla Eyüp Sultan Camisi'nin iki minaresi arasına yerleştirildi.

Camiye asılan mahyada, ramazanın ilk günlerinde ''Namaz kalbin huzurudur'' yazısı yer alacak.

Kahraman Yıldız, Eyüp Sultan Camisi'nin ardından İstanbul'daki diğer tarihi camilere de sırayla mahyaların asılacağını söyledi.

Ramazan boyunca mahyalardaki yazıların değişeceğini kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

''2023'ün ilk ramazan mahyasını Eyüp Sultan Camisi'ne asıyoruz. Her sene olduğu gibi buradan başlıyoruz. Bu seneki tema 'Ramazan ve Dayanışma.' Buna istinaden Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği veciz sözler var. Bu sözleri camilerimizdeki mahyalarımıza asacağız. İstanbul'da 7 camimiz var, Bursa Ulu Cami var. Her camiye ramazan boyunca 5'er yazı asacağız. Biz bu işleri Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde yapıyoruz.''