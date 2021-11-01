İstanbul’da sağnak yağmur trafik yoğunluğu yaşattı

Haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. İşlerine ve okula gidenler, servis, toplu taşıma ve kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.



Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Kadıköy D-100 Karayolunda her istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Yağışlarla birlikte Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk sabah saat 08:30 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü. İstanbul'da hava sıcaklığı ise 20 dereceden 14 dereceye kadar düştü. Yağmur 12.00'akadar devam etti. Akşama doğru yerini bulutlu havaya çevirdi. İstanbul'da yağışların Çarşamba günü öğle saatine kadar devam edeceği kaydedildi.