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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:54

İstanbul'da sahte Covid-19 ilacı operasyonu

DHA
İstanbul’da sahte Covid-19 ilacı operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda aralarında Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların sahtesinin de bulunduğu ilaçlar ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde halkın sağlığını tehlikeye sokacak sahte ilaç üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Üretilen bu ilaçların gecekondu mahallesinde kiralanan depolarda muhafaza edildiği ve kuryeler aracılığı ile ülke geneline dağıtıldığı tespit edildi. Mali Şube ekipleri sahte ilaç üreten şebekeye yönelik operasyon için düğmeye bastı. 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan armalarda, 450 bin adet Covid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri, 150 litre ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 av tüfeği ele geçirildi.

BARKOD SİSTEMİNE GİRİLDİĞİNDE İLAÇLAR ORİJİNALMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Öte yandan, ekiplerce, yapılan araştırmaların devamında şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri belirlenirken, ayrıca şüphelilerin çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri tespit edildi. Şebeke, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de ortaya çıktı. Ekiplerce, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin emniyetteki işlerinin devama etiği, 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Baskın anı kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

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İstanbul'da sahte Covid-19 ilacı operasyonu
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