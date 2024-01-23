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Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:27

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı. Başakşehir ve Bayrampaşa'da yapılan operasyonlarda, 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile 11 bin adet etiket ele geçirildi...

DHA
İstanbul’da sahte içki operasyonu

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde farklı adresler kullandıklarını belirledi. Depo olarak kullanılan adreslerde, doldurulmuş alkol şişeleri üzerine sahte bandrol ve etiket yapıştırıp orijinal süsü verdikleri saptandı. Sahte olarak imal ettikleri ve şişeledikleri içkileri başta eğlence merkezleri olmak üzere tekel bayileri ile alkollü içki satışı yapan işletmelere sattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Dün yapılan eş zamanlı operasyonda, F.Ö., G.Ş. ve M.Ş. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile 11 bin adet etiket ele geçirildi.

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İstanbul'da sahte içki operasyonu
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