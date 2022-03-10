İstanbul’da Sibirya etkisi

İstanbul, Aybar kar fırtınası etkisine girdi. Kent adeta beyaza boyanırken, Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Scooter ve motosikletlere ise yasak getirildi
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan Aybar kar fırtınası, dün sabah etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle dün öne çıkan notlar şu şekilde:
Kente kamyon ve TIR'ların girişi yasaklandı. Dün öğle saatlerinde araçların Anadolu ve Trakya'dan girişlerine kontrollü izin verildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Servisler ara sokaklara giremedi, dik yokuşlarda yürümek çileye döndü.
Uyarıları dikkate alan vatandaşlar özel araç yerine toplu taşımaya yöneldi. Trafik tümüyle açıktı.
Birçok ilçede kayganlaşan yollar nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle göz gözü görmedi.
İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı ile Çamlıca Tepesi de beyaza büründü.
Dün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.
Güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile hamile, malul, engelli çalışanlar, hâkim ve savcılar bugün de izinli sayıldı.
TEM Otoyolu FSM Köprüsü (FSM) Maslak kavşağı yönünde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Esenyurt'ta durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.
22 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri ile Bursa İstanbul deniz otobüsü seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Sakarya ve Yalova'da pazartesiye kadar, Bolu, Bilecik, Düzce'de il genelinde, Balıkesir'in 7, Konya'nın da bir ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi. Kastamonu, Bayburt, Kars, Bitlis'te il genelinde, Konya'nın 21, Samsun'un 7, Çanakkale'nin 5, Erzurum'un 5, Ağrı'nın 4, Tekirdağ'ın 4, Sinop'un 3, Bingöl'ün 2, Burdur'un 1, Afyonkarahisar'ın 1, Iğdır'ın 1, Giresun'un bir ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. AFAD, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Mustafa KAYA - Bulut YAMANDAĞ - Emir SOMER - Tolga YANIK - Abbas ÇAKAR - Hüseyin CUMALI - Kasım ŞAHİN - İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH