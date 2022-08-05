İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Filtre kahve makinesine saklamışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'ndeki bir kargo firmasına "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.
Kargoya verilmiş bir Filtre Kahve Makinesi'nin içerisine "Zula" yapılarak gizlenmiş halde Osmanlı, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait bin 73 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ön ve arka yüzlerinde Padişahlar hakkında bazı bilgilerin yazılı olduğu, İmparator ve portre betimlemelerinin bulunduğu tespit edilen tarihi eser sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlükleri'ne teslim edildi.