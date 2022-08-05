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Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:20

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Filtre kahve makinesine saklamışlar

İstanbul’daki “Tarihi Eser” operasyonunda kargoya verilmiş olan bir filtre kahve makinesinin içerisine gizlenmiş halde Osmanlı, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait bin 73 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Filtre kahve makinesine saklamışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'ndeki bir kargo firmasına "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.

Kargoya verilmiş bir Filtre Kahve Makinesi'nin içerisine "Zula" yapılarak gizlenmiş halde Osmanlı, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait bin 73 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ön ve arka yüzlerinde Padişahlar hakkında bazı bilgilerin yazılı olduğu, İmparator ve portre betimlemelerinin bulunduğu tespit edilen tarihi eser sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlükleri'ne teslim edildi.

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü gözaltına alınan ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Filtre kahve makinesine saklamışlar
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