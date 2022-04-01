İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Padişah Fermanları bulundu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy İlçeleri'nde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.
Beş adrese baskın yapıldı. Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait 89 adet sikke bulundu. Ele geçirilen iki sikkenin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde; tanesi 3.1 Milyon Sterlin'e satılan ve dünya üzerinde sadece iki adet olan sikkelere benzediği belirtildi.
İki sikke özel olarak incelemeye alındı. Yapılan aramalarda ayrıca; Türk İslam Dönemi'ne ait altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı Padişahları'na ait fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Bizans Dönemi'ne ait seramik vazolar, Helenistik ve Roma Dönemi'ne ait kandiller ile kadın başlı ve hayvan başlı figürler ele geçirildi.