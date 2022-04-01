İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Padişah Fermanları bulundu

Beş adrese baskın yapıldı. Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait 89 adet sikke bulundu. Ele geçirilen iki sikkenin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde; tanesi 3.1 Milyon Sterlin'e satılan ve dünya üzerinde sadece iki adet olan sikkelere benzediği belirtildi.