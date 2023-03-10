İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Şehzade imzalı kartpostallar bulundu…

Söz konusu tarihi eserleri satmayı planlayan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; II. Abdülhamid Han'ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi'ye ait el yazılı ve imzalı 51 kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalıntı üç kitap, çeşitli form ve ebatlarda 81 yüzük, 257 adet 19.