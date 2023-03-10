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Giriş Tarihi: 10.3.2023 09:37

İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Şehzade imzalı kartpostallar bulundu…

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da 773 tarihi eser ele geçirdi. II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi’ye ait el yazılı ve imzalı 51 kartpostal bulundu.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Şehzade imzalı kartpostallar bulundu…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece İlçeleri'nde bulunan ikamet adreslerinde Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait tarihi eserler olduğunu tespit etti ve adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu tarihi eserleri satmayı planlayan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; II. Abdülhamid Han'ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi'ye ait el yazılı ve imzalı 51 kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalıntı üç kitap, çeşitli form ve ebatlarda 81 yüzük, 257 adet 19.

Yüzyıl Noter Evrakı, 327 adet obje ve 54 adet sikke olmak üzere toplamda 773 adet tarihi eser ele geçirildi.

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İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Şehzade imzalı kartpostallar bulundu…
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