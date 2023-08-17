İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 951 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Basın Ekspres yolunda makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerini sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği belirlenen sürücü M.C.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" ve "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 9 bin 951 lira ceza verildi.

Aday sürücü olduğu anlaşılan M.C.K'nin 2 yıl içerisinde üçüncü kez hız ihlali yaptığı gerekçesiyle sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi.

Sürücü M.C.K. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak Güneşli Polis Merkez Amirliğine götürüldü.