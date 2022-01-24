İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! "Yolda herhangi bir tuzlama çalışması görmedik”





Evine yürüyerek giden Ertuğrul Akgün ise toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle kalan yolu yürüyeceklerini kaydetti. Akgün, yol tuzlama çalışmalarına yoğunluk verilmesini istediklerini belirterek, "2 buçuk saatten beri yoldayız. Başakşehir'den gelmeye çalışıyoruz. Daha Esenyurt'a kadar yürüyeceğiz. Yaklaşık 1 saat daha yürürüz. Araba kara saplandığı için mecburen toplu taşıma ile gelmek zorunda kaldık. Kaç saattir toplu taşıma ile geliyoruz. Yolda herhangi bir tuzlama çalışması görmedik. Metrobüste bile trafikteydik. İnsanlar çok kalabalık, herhangi bir ek sefer de olmadı. Otobüsler zaten iptal. Belediyeden bunun düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.