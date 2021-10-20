İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı

Akşam saatlerinde işlerinden dönen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Metrobüs duraklarında ve aktarma noktalarında yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.

Mecidiyeköy Meydanı'nda D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM'de Seyrantepe mevkisinde başlayan yoğunluk da FSM köprüsü girişine kadar devam ediyor.