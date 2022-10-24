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Giriş Tarihi: 24.10.2022 19:38

İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da şehrin arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre yüzde 63'e ulaştı.

AA
İstanbul’da trafikte yoğunluk yaşanıyor

Haftanın ilk iş günü mesai bitiminde trafikte başlayan yoğunluk devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunlaşırken, D-100 kara yolu Hasdal Kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti ile Zincirlikuyu'dan Edirne istikametine araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 Ambarlı-Parseller yönü sağ şeritte meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olması bölgede yoğunluk oluşturdu.

Beşiktaş'tan Eminönü istikametine de her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü ile Eminönü arasındaki bölgede de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM oto yolu Esenler Kavşağından Bahçeşehir'e kadar çift yönlü, Basın Ekspres Yolu-TEM Mahmutbey Kavşağı istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunda Esenyurt'tan Büyükçekmece istikametine de trafik yoğunluğu artıyor.

Kocamustafapaşa mevkiinden Anadolu yakası yönünde Avrasya tüneli girişinde yoğunluk gözleniyor.

Anadolu yakasında TEM Acıbadem çevre yolundan başlayan trafik, Çamlıca gişelerine kadar çift yönlü olarak devam ediyor.

Libadiye kavşağından başlayan yoğunluk ise Ümraniye TEM bağlantı yoluna kadar devam ederken Şile otoyolunda trafik yoğunluğu devam ediyor.

D-100 kara yolu Kozyatağı mevkiinde de yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
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