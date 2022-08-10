İstanbul’da turuncu alarm

İstanbul'da beklenen yağış dün etkisini göstermeye başladı. Metoroloji Genel Müdülüğü'nün yağış uyarısı sonrasında sabah saatlerinde Silivri, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü çevresinde yollar göle döndü. Bazı sokak ve caddelerde rögarlar taşarken altgeçitler suyla doldu. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Rögarların taştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Büyükçekmece'de ise denizde kısa süreli hortum oluştu. Sağanak Silivri'de de su baskınlarına yol açtı. Değirmendurağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bu birikintisinin içine düştü. Çevredeki vatandaşlar kadını suların içinden kaldırarak karşıya geçmesine yardımcı oldu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün için 'turuncu alarm' verdi. Şiddetli yağışların perşembe günü devam edeceğini belirten Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Perşembe (bugün) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakasın'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre ise şiddetli yağışın bugün saat 10.00 ile 12.00 arasında meydana geleceği, dolu ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.