İstanbul'da ulaşıma yağmur engeli

Avrupa yakasında D100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor. Bahçelievler'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam ediyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde trafik yoğunluğu sürüyor.

Toplu ulaşımda özellikte aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında ise D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağından Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu. Yoğunluk Avrupa yakası istikametinde Avrasya Tüneline kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisine kadar trafik yoğun seyrederken ters yönde de trafik özellikle köprü civarında artıyor.