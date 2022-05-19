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Giriş Tarihi: 19.5.2022 08:06

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.



Gerekli hazırlıkları yapan polis ekipleri sabah saatlerinde Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde 21 adrese baskın yaptı.



14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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