İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi'ndeki Büyükdere Caddesi üzerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramalarda paspas kısmında 18 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Aracın sürücüsü O.K.M. gözaltına alındı. Maslak Mahallesi'nde seyir halinde olan bir araç da yine şüphe üzerine Motosikletli Polis Timleri tarafından durduruldu.

Araçta bulunan Y.E.K. ve M.Ş. isimli iki kişinin üstlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda sekiz parça halinde 12,6 gram "Marihuana" maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 500 lira ve 50 euro ele geçirildi. Uyuşturucularla suçüstü yakalanan üç kişi de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.