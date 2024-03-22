İstanbul’da uyuşturucu operasyonu... Araçtan araca aktarırken yakalandılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Büyükçekmece ve Silivri'de bir ev ve dört araca düzenledikleri operasyonlarda 26 kg 380 gram metamfetamin ele geçirdi.

Adreslerde düzenlenen operasyonlarda J.Ö., A.Ö., Y.Ö. ve K.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRANSFER SIRASINDA YAKALANDILAR

4 şüphelinin 21 parça şeffaf poşetler içerisinde 20 kg 760 gram uyuşturucu madde metamfetamini Büyükçekmece'de bir araçtan diğer araca transfer ettikleri sırada yakalandıkları tespit edilirken devam eden çalışmalarda Silivri'de bir adrese yapılan operasyonda ise 5 kg 620 gram metamfetamin yakalandı.