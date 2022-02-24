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Giriş Tarihi: 24.2.2022 08:33 Son Güncelleme: 24.2.2022 08:52

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çöp evde yaşayan zehir taciri böyle yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Çöp evde yaşayan zehir taciri böyle yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin adeta “Çöp Evi” andıran adresinde yapılan aramalar, Türkmenistan uyruklu şüpheli Murat Rovshanov’un yakalandığı anlar ve uyuşturucu maddeler ile birlikte diğer suç unsurlarının ele geçirildiği anlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde özellikle gece geç saatlerde gençlere uyuşturucu madde satışı yapan Türkmenistan uyruklu Murat Rovshanov, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takibe alındı. Şüpheli Murat Rovshanov'un ikamet adresi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği Polisleri tarafından tespit edildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro Amirliği Polisleri tarafından şüpheli Murat Rovshanov'un Şişli İlçesi'ne bağlı Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Altı sokak üzerindeki ikamet adresine baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli Murat Rovshanov'un üzerinden; dört parça halinde 3.2 gram Eroin maddesi, üç parça halinde 2.8 gram kısaca "MET" olarak bilinen ve "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 860 lira nakit para çıktı.



MALTEPE CEZAEVİ'NE YERLEŞTİRİLDİ

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise 58 gram Eroin maddesi, 31 adet uyuşturucu hap, beş gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde, 10 gram Afyon Sakızı, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 360 lira nakit para bulundu. Adeta "Çöp Evi" andıran söz konusu adreste yapılan aramalar, şüpheli Murat Rovshanov'un yakalandığı anlar ve uyuşturucu maddeler ile birlikte diğer suç unsurlarının bulunarak ele geçirildiği anlar polis kamerasına yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Murat Rovshanov tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne yerleştirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çöp evde yaşayan zehir taciri böyle yakalandı
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