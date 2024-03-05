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Giriş Tarihi: 5.3.2024 15:26 Son Güncelleme: 5.3.2024 15:34

İstanbul'da vahşet: Yeni doğmuş bebeği camdan attı!

İstanbul'da yaşayan A.Y. ailesinden gizli doğum yaptı. Ardından yeni doğmuş bebeğini birinci kattaki evin camından attı! Cani anne ve sevgilisi gözaltına alındı. Bebeğin durumu ise ciddi!

DHA
İstanbul’da vahşet: Yeni doğmuş bebeği camdan attı!

Kan donduran olay 1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi.

Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da vahşet: Yeni doğmuş bebeği camdan attı!
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