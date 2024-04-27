İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergah şöyle belirtildi:

"Beşiktaş meydan ile Zincirlikuyu D-100 güney katılım arası, Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet meydan arası; Üçler sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar, Tavukhane sokak, Nakilbent sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar, Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar kapalı olacak. Üsküdar'da Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 karayolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İŞ önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 Karayolu güney yola katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 karayolu güney yola katılım kapalı olacak. Kadıköy'de Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy İstikameti, Taşköprü Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak. Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesini kullanabilir. D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsünü kullanabilir. Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal bulvarını kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu kullanabilecekler. Büyükyalı Caddesinden gelen akım Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirilecek. Saat 08.00 itibariyle 1.Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Saat 09.00 itibariyle Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde Arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Çırağan Caddesi, Beşiktaş Caddesi kesişimi ile 07-032 nolu Palangalar Işıklar arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Muallim Naci Caddesi, 07-032 nolu Palangalar ışıklar kesişimi ile 07-036 nolu Kuruçeşme ışıklar arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, 07-036 nolu Kuruçeşme ışıklar kesişimi ile 07-037 nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit ışıklar arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bebek Arnavutköy Caddesi, 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit ışıklar kesişimi ile Vezir Köşkü Sokak arası Bebek istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Cevdet Paşa Caddesi, Vezir Köşkü Sokak kesişimi ile Aşiyan Yolu Sokak arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yahya Kemal Caddesi, Aşiyan Yolu sokak kesişimi ile Arpacı Çeşmesi sokak arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Baltalimanı Hisar Caddesi, Arpacı Çeşmesi sokak kesişimi ile Baltalimanı Çayır Cadde arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Sakıp Sabancı Caddesi, Baltalimanı Çayır Caddesi kesişimi ile Hekim Tahsin Sokak arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Katar Caddesi, Hekim Tahsin Sokak kesişimi ile Büyükdere Cadde arası Büyükdere Cadde istikametine tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Büyükdere Cadddesi, Eski Büyükdere Cadde kesişimi Aytekin Kotil varyant altı kesişimi ile Zincirlikuyu Balmumcu alt geçidi kavşak arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

D-100 Güney Sait Çiftçi bağlantı yolu Barbaros Bulvarı kesişimi itibari ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif yollar olarak Meclisi Mebusan Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Bayıldım Caddesi, Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti, Dereboyu Caddesi kullanılabilir"

TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU NEDENİYLE DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul'da yarın Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu da düzenlenecek. Maraton nedeniyle de İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilikten yapılan açıklamada bu etkinlik için kapatılacak yollar şöyle belirtildi:

"Saat 02.00 ile etkinlik sonuna kadar sahil Kenndy Caddesi güney yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası, sahil Kenndy Caddesi Kuzey yol Namık Kemal Varyant dönüşleri trafiğe kapatılacak. Saat 04:30 etkinlik sonuna kadar trafiğe kapatılacak yollar: Ayvansaray Caddesi, Mürselpaşa caddesi, Abdulezelpaşa Caddesi, Ragıpgümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi kavşağı ile Reşadiye Caddesi kavşağı arası ), Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi kavşaktan Sirkeci istikameti, sahil Kennedy Caddesi (Samatya varyant ile Sirkeci ışıklar arası), Namık Kemal Caddesi, sahil Kenndy Caddesine katılım Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi katılım, sahil Kenndy Caddesi kuzey yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık Kemal varyant arası Avrasya Tüneli acil çıkışları.

Ulaşım araçları için; Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulması, tramvay seferleri Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferlerin durdurulması, parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü'nün saat 07.00 itibari ile sefer düzenlememesi. Yukarıda belirtilen yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bu belirtilen cadde ve sokaklara bağlantı noktalarına uygun cadde ve sokaklardan kapatılacaktır. Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Avrasya Tüneli acil çıkışları trafiğe kapatılacak. (Avrasya Tüneli transit yol Anadolu ve Avrupa yakası istikametlerine açık olarak kalacak.)

Namık Kemal Caddesi (Namık Kemal Caddesinden sahil Kennedy Caddesi istikameti trafiğe kapatılacak olup Yenikapı İDO arabalı vapur iskelesine geçişler Şehit Vefa Karakurdu üst geçitten sağlanacak.)

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi (Atatürk Bulvarı) sahil Kennedy Caddesi istikametine gelen trafik akımı varyant üzerinden geri döndürülecek. Samatya sahil güney yan yoldan gelen trafik akımı Samatya varyant üzerinden Zeytinburnu istikametine geri döndürülecek. Tersane caddesinden Galata Köprüsü istikametine gelen trafik akımı Beşiktaş istikametine, Kemeraltı caddesinden Galata Köprüsü'ne gelen trafik akımı ise Tersane caddesine yönlendirilecek.

Yavedut caddesinden Ayvansaray caddesi istikametine gelen trafik akımı Savaklar caddesine, Savaklar caddesinden Ayvansaray caddesi istikametine gelen trafik akımı Yavedut caddesine yönlendirilecek.

Atatürk bulvarından Eminönü ve Balat sahil yollarına katılan trafik akımı Atatürk (Unkapanı) köprüsü üzerinden Beyoğlu istikametine yönlendirilecek. Atatürk (Unkapanı) köprüsünden Balat ve Eminönü sahil yollarına katılan trafik akımı Atatürk Bulvarı üzerinden Kemerler istikametine yönlendirilecek.

Alternatif güzargahlar: Atatürk Bulvarı, Avrasya Tünel, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D-100 Kuzey Güney yol, Türkeli Caddesi, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Samatya güney yeni kapı etkinlik alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar, Küçük Langa Aralığı Caddesi"