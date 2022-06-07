Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 50 adet mermi, 45 bin lira nakit para, 25 bin 785 dolar ile üç bin 730 euro ele geçirildi. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Dört firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



İstanbul'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon | Video