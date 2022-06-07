İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı "Foreks" işlemleri gerçekleştiren ve "Yatırım" vaadiyle yaklaşık 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağlayan bir şebekeye operasyon düzenledi.
12 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Hatay ve Mersin'de dört şirkete ve farklı adreslere baskın yapıldı. İnternet siteleri üzerinden sözde müşteriler bularak "Altın Alımı" olarak yaptırılan yatırımları bazı paravan şirketler ve bazı kuyumcular üzerinden paraya dönüştürerek vurgun yapan şebekenin 7 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 50 adet mermi, 45 bin lira nakit para, 25 bin 785 dolar ile üç bin 730 euro ele geçirildi. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Dört firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
İstanbul'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon | Video