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Giriş Tarihi: 7.6.2022 10:47 Son Güncelleme: 7.6.2022 11:02

İstanbul'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

“Yatırım” vaadiyle tuzağa düşürdükleri insanları dolandıran ve 7 milyon 300 bin liralık vurgun yapan bir şebeke operasyonla çökertildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı "Foreks" işlemleri gerçekleştiren ve "Yatırım" vaadiyle yaklaşık 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağlayan bir şebekeye operasyon düzenledi.

12 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Hatay ve Mersin'de dört şirkete ve farklı adreslere baskın yapıldı. İnternet siteleri üzerinden sözde müşteriler bularak "Altın Alımı" olarak yaptırılan yatırımları bazı paravan şirketler ve bazı kuyumcular üzerinden paraya dönüştürerek vurgun yapan şebekenin 7 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 50 adet mermi, 45 bin lira nakit para, 25 bin 785 dolar ile üç bin 730 euro ele geçirildi. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Dört firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon | Video

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İstanbul'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
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