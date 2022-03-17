İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması: Aranan 688 şüpheli yakalandı

Uygulamada 902 umuma açık yer denetlenirken, 4 iş yerine idari işlem yapıldı. Öte yandan bu uygulamalarda 66 kişiye 56 bin 961 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 24 bin 374 araç ve 564 motosiklet kontrol edildi. 1102 araç ve motosiklet ile 51 sürücüye işlem yapıldı. 16 araç trafikten men edilerek, toplam 212 bin 705 lira ceza uygulandı.