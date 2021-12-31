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Giriş Tarihi: 31.12.2021 08:47 Son Güncelleme: 31.12.2021 08:53

İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu

DHA
İstanbul’da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Adana'da yılbaşı tedbirlerine yönelik PKK/KCK - PKK/YPG ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.


Suriye uyruklu L.Y.'nin, örgütün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye geldiği ve Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. 29 Aralık Çarşamba günü adrese yapılan baskın yapan polisi L.Y.'yi gözaltına aldı. Aynı adreste, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve yine yasadışı yollarla ülkeden çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen 8 Suriye uyruklu şüpheli daha gözaltına alındı.
Polis ekipleri ayrıca, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen M.Ö. (Yamaçlı) Grubu içerisinde faaliyet gösteren 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da 6 ilçe ile Adana'da 3 adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu
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