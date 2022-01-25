Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü
Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:37

İstanbul'da yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü

AA
İstanbul’da yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hamile kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın yolda kalması üzerine itfaiye ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kaktüs Sokak'taki evinde doğum sancıları başlayan Mevlüde Kızğı'nın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekiplerince evinden alınan Kızğı, hastaneye götürülürken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans ilerleyemedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanstan alınan hamile kadın, itfaiye aracına konularak sağlık ekipleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneye, doğuma 5 dakika kala yetiştirilen Kızğı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Fatma Girik hakkında bu gerçeği kimse bilmiyordu! Kazandığı ilk para ile bakın ne almış...
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Sibel Can'ın kar pozları kızı Melisa Ural'a benzetildi! Giderek gençleşen Sibel Can güzelliğiyle mest etti!
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yollar kapanınca hamile kadını itfaiye hastaneye götürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA